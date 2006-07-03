Литвин буде балотуватися на наступних виборах Президента

Колишній голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН заявляє, що у 2009 році балотуватиметься на посаду Президента України.

Про це В.ЛИТВИН сказав сьогодні під час інтернет-конференції в "Українській правді".

"Оскільки мене дуже часто запитують про те, чи буду я балотуватися в 2009 році, щоб відкинути подібні питання в майбутньому, відповідаю: я буду балотуватися на наступних виборах Президента", підкреслив екс-спікер.

Як повідомляв УНІАН, Народний блок Литвина не пройшов до парламенту на виборах 26 березня. Зараз В.ЛИТВИН обіймає посаду віце-президента Национальної академії наук.