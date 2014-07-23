Левченко прийшов до сесійної зали, незважаючи на заборону з'являтися у ВР

Народний депутат Микола Левченко, якого напередодні позбавили права три дні з'являтися у Верховній Раді, прийшов до сесійної зали.

Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати від ВО “Свободи” намагаються його вигнати із парламенту. Як повідомляв УНІАН, 22 липня за рішення про видалення із сесійної зали ВР Левченка за провокації проголосував 171 народний депутат.

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