Регіонала Левченка копняками виштовхали з будівлі Ради

Як передає кореспондент УНІАН, щойно Микола Левченко став у прес-пойнті в кулуарах ВР, до нього підійшли п'ятеро депутатів з фракції “Свобода”, схопили під руки і виштовхали на вулицю за допомогою копняків, супроводжуючи свої дії вигуками.

“Біжи до Ахмєтова, розкажеш йому, хто вбиває українських солдатів. Давай, пішов звідси”, - сказав депутат Ігор Мірошниченко, звертаючись до Левченка.

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Депутати-«свободівці» пояснили свій вчинок тим, що Левченку впродовж трьох пленарних засідань заборонено виступати, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні парламенту.

“Сьогодні Верховна Рада ухвалила рішення. Людину, якщо його можна назвати людиною, на три дні позбавили права три дні з'являтися у Верховній Раді, а він іде і продовжує працювати. Він не має права про щось взагалі говорити, а повинен сидіти в тюрмі за свої висловлювання і каятися на колінах днями і ночами перед сотнями українців, яких вбивають російські солдати і московські окупанти”, - наголосив Мірошниченко.

Як повідомили УНІАН співробітники ВР, Левченко спеціально запланував свій брифінг на вечірній час під час пленарного засідання, щоб відвернути увагу його політичних опонентів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Верховній Раді сталася бійка між депутатами з фракцій Партії регіонів та ВО «Свобода».

Депутати від “Свободи” хотіли побити депутата-регіонала Миколу Левченка, який з трибуни заявив про те, що мирний план президента Петра Порошенка провалено.

Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов перервав виступ Левченка, після чого депутат підійшов до спікера з’ясовувати ситуацію, чому йому не дають виступати.

В цей час до трибуни підбігли декілька «свободівців», зокрема, Ігор Мірошниченко, і почали штовхати Левченка. На його захист стали декілька «регіоналів». Після чого зчинилася штовханина та невелика бійка в секторі між рядами комуністів та «регіоналів» у сесійній залі.

Голова ВР поставив на голосування питання про видалення із сесійної зали депутата Левченка за провокації в сесійній залі. За дане рішення проголосував 171 народний депутат, і Турчинов попросив Левченка залишити сесійну залу.

Після цього депутати від КПУ та більшість «регіоналів» залишили сесійну залу Верховної Ради.