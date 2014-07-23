СБУ затримала жителя Артемівська, який прослуховував переговори пілотів і стежив за блокпостами ЗСУ

Служба безпеки України викрила й затримала в Артемівську (Донецька область) місцевого жителя, який незаконно збирав та передавав терористам на Сході України інформацію про пересування та дислокацію підрозділів Збройних Сил України в зоні АТО.

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Як повідомляє прес-центр СБУ, громадянин України Дмитро Правденко за вказівкою одного з ватажків терористів Солов’янова С.В. у травні-липні ц.р. незаконно прослуховував радіопереговори ЗСУ. Він також спостерігав за пересуванням українських військовиків та передавав ці відомості бандформуванням, які вели обстріл позицій сил АТО та збивали українські літаки.

Після того, як українські військові підрозділи витіснили бойовиків з Артемівська, Правденко залишився у місті і продовжував шпигувати на користь терористів.

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У зловмисника вилучено модернізовану радіостанцію, інші речові докази його протиправної діяльності, він визнав свою провину. Матеріали передані слідчим СБУ для відкриття кримінального провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України.