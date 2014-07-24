У ВР на прохання уряду оголосили перерву

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Олександр Турчинов зазначив, що уряд просить перерву для проведення консультацій із фракціями.

Таке прохання прозвучало після того, як ВР не підтримала в другому читанні законопроект “Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління Єдиною газотранспортною системою України”.

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Спікер запросив усіх лідерів фракцій для проведення консультацій з урядовцями.

Як повідомляв УНІАН, на вечірнє засідання парламенту прибув прем’єр-міністр Арсеній Яценюк разом з усіма міністрами.