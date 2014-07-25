Російський солдат, який "довбив по Україні", заявив про злом своєї сторінки у соцмережі

Російський солдат-строковик Вадим Григор'єв здивований появі знімків із зображенням артилерійських гармат та боєприпасів на своїй сторінці в соцмережі. Він заявив, що нібито не заходив у соцмережу близько місяця, а як тільки дізнався про подію - попросив рідних заблокувати аккаунт, передають РИА Новости.

"Чую взагалі перший раз. Не можу знати... В "Контакті" я був, може, вже місяць тому. Заходив дуже давно. Зараз, на даний момент, нічого не знаю", - сказав Григор'єв в ефірі ондого з російських телеканалів.Читайте такожРосійські солдати похвалилися, що "довблять по Україні"

Більш того, Григор'єв заявляє, що не міг викладати в інтернет фотографії, оскільки у нього телефон "простий, який не ловить". "І то треба ходити, щоб зателефонувати, он на ту гору", - розповів солдат.

При цьому він не виключив, що це його знімки, але в будь-якому випадку "вони були зроблені дуже давно - може, місяць-два тому, може, більше", запевнив солдат.

Військовослужбовець припустив, що його акаунт зламали.

На його прохання аккаунт в соцмережі заблокували його родичі.