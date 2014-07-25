СБУ: До дестабілізації ситуації в Україні причетний російський політолог Чеснаков

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, перехоплені спецслужбою телефонні переговори лідерів терористичної організації «ДНР», які вчергове доводять пряму причетність російської сторони до інспірування та ескалації збройного конфлікту на території Донецької та Луганської областей, зокрема Чеснакова.Читайте такожГПУ оголосила у розшук одного із керівників ЛНР, громадянина РФ Козіцина

Також оприлюднено розмови щодо методів дій терористів у Донецьку. Записи свідчать про готовність бойовиків практично зруйнувати інфраструктуру міста задля досягнення своєї мети.