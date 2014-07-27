У Горлівці бойовий снаряд влучив у диспетчерську «Донецькобленерго»

Як повідомили УНІАН у департаменті зв'язків і громадськістю ДТЕК, оперативний черговий не постраждав і зараз перебуває в бомбосховищі.

«О 13:00 через активні бойові дії на території міста Горлівка в будівлю головного диспетчерського щита ДТЕК «Донецькобленерго» влучив бойовий снаряд. У будівлі пожежа», - йдеться в повідомленні.

У ДТЕК повідомили, що після гасіння пожежі щит буде оглянуто на предмет пошкоджень і буде ухвалено рішення про його подальшу роботу. На даний момент електропостачання в Донецькій області забезпечують районні диспетчери ДТЕК.

Як повідомляв УНІАН, за даними РНБО, на сьогоднішній день сили АТО знаходяться біля Горлівки, де ведуть бої з терористами. Зокрема, було знешкоджено 8 одиниць бойової техніки й понад два десятки терористів.

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Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України, що входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент».

До вугільного сегменту ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальних фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальних фабрики), «Шахта «Білозерська» і п'ять збагачувальних фабрик.

З березня 2014 року в Донецькій та Луганській областях ведуться запеклі бої українських силовиків із російськими найманцями.