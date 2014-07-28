Воєнний стан обмежить наступ українських військ - Гелетей
00:04, 28 липня 2014Політика
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Введення воєнного стану обмежило б наступальну операцію на Сході.
Воєнний стан обмежить наступ українських військ
Про це в інтерв'ю 5 каналу заявив міністр оборони Валерій Гелетей.
Він назвав дискусію на цю тему "політикантством".
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"У разі запровадження такого воєнного стану армійці повинні залишатися у звільнених від терористів населених пунктах і формувати там адміністрації, забезпечувати комендантську годину, а також займатися поставками місцевому населенню всього необхідного", - пояснив міністр.
За таких обставин, просування вперед, за словами Гелетея, було б дуже важким.
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