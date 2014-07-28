Воєнний стан обмежить наступ українських військ - Гелетей

Про це в інтерв'ю 5 каналу заявив міністр оборони Валерій Гелетей.

Він назвав дискусію на цю тему "політикантством".

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"У разі запровадження такого воєнного стану армійці повинні залишатися у звільнених від терористів населених пунктах і формувати там адміністрації, забезпечувати комендантську годину, а також займатися поставками місцевому населенню всього необхідного", - пояснив міністр.

За таких обставин, просування вперед, за словами Гелетея, було б дуже важким.