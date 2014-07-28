ГПУ порушила кримінальну справу щодо Єфремова

Про це УНІАН повідомили у ГО «Центр протидії корупції».

Зокрема, «Центр протидії корупції» наводить лист-відповідь слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ С. Рубчука на запит виконавчого директора ГО «Центр протидії корупції».

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У цьому листі зазначається, що «відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 364 Кримінального процесуального кодексу України» Рубчуком розпочато розслідування щодо протиправних дій Єфремова. Зокрема, «досудове розслідування розпочато за фактом зловживання владою Єфремовим, яким здійснено тиск на службових осіб Державного підприємства "Луганськвугілля" під час проведення процедури закупівлі послуг з монтажу гірничошахтного устаткування та низьковольтної апаратури, внаслідок чого зазначеним підприємством було укладено договори із підконтрольними Єфремову суб'єктами господарської діяльності за втричі завищеними цінами, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави».

Попередня кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

У прес-службі Генеральної прокуратури України УНІАН не підтвердили і не спростували цієї інформації, зазначивши, що зараз з’ясовують дане питання.