Ландік: непрямі дані вказують на причетність Єфремова до сепаратистських бунтів у Луганську

Про це він сказав в інтерв'ю УНІАН, опублікованому сьогодні на сайті агентства.

“Я не можу сказати точно, що головний фігурант сепаратистського бунту в Луганську – Єфремов. Але, за непрямими даними… Народний депутат України, лідер фракції ПР, житель Луганська – ніде, на жодному мітингу ні слова не каже щодо ситуації, а його помічник організовує захоплення обладміністрації, будівлі СБУ, бійки на мітингах; а його хрещеник Родіон Мірошник, директор обласної державної телекомпанії, транслює передачі, що провокують розкол країни, – федералізація, друга російська, мало чи не з хлібом-сіллю потрібно зустрічати Росію... І це все – люди Єфремова”, - сказав Ландік.Читайте такожВолодимир Ландік: У Луганську - теракт, і його потрібно жорстко придушити

Він звернув увагу на те, що захоплена була не міліція, а саме СБУ.

“...Тому що СБУ, її новий керівник, почали копати під бізнес клану Єфремова, а ті, у свою чергу, розуміють, що потраплять під люстрацію, що передбачає кримінальні справи. А так він (Єфремов – УНІАН) домовлятиметься: мовляв, все може вирішитися в Луганську добре, але мені потрібне те-то й те-то”, - сказав Ландік і зазначив: “Думаю, про Єфремова я сказав правильно. У мене вже на телефон йдуть sms, дзвінки – будинок спалимо, компанію спалимо тощо”.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Луганську відбувся сепаратистський автопробіг і мітинг на підтримку федералізації України, проросійські активісти захопили будівлю УСБУ.Читайте такожВ будівлі СБУ в Луганську всього 15 сепаратистів і всі вони громадяни Росії - ЗМІ

Деякі ЗМІ після проведення журналістських розслідувань назвали замовником сепаратистських акцій і штурму СБУ в Луганську депутата від ПР Єфремова.

Сам же Єфремов 7 квітня назвав брехнею звинувачення на його адресу з приводу організації сепаратистів у Луганській області.