Сікорський пояснив, чому ЄС потрібен час на визнання "ДНР" та "ЛНР" терористичними організаціями
Європейський союз потребує більше часу для визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" терористичними організаціями, оскільки повинен провести юридичний аналіз наслідків такого рішення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Варшаві заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
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"Підслухані українською контррозвідкою розмови вказують, що особи пов'язані з цими творіннями ("ДНР" та "ЛНР" - УНІАН) окупують будинки, беруть заручників, стріляють у цивільні літаки, це власне діяльність, яка у нас асоціюється з терористами, але прошу нам дати трохи часу для юридичного аналізу, бо визнання такого статусу мало би дуже конкретні юридичні та практичні наслідки", - сказав міністр.
Він нагадав, що це питання обговорювалося на минулому тижні в Брюсселі, зауваживши, що низка держав-членів Європейського союзу підтримала цю пропозицію озвучену Україною.
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Як повідомляв УНІАН, українська влада звернулася до західних держав визнати самопроголошені у квітні цього року Донецьку та Луганську народні республіки терористичними організаціями після того, як їх представники 17 липня збили пасажирський літак з майже 300 людьми на борту, які прямували з Нідерландів до Малайзії.