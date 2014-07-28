Сікорський пояснив, чому ЄС потрібен час на визнання "ДНР" та "ЛНР" терористичними організаціями

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Варшаві заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

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"Підслухані українською контррозвідкою розмови вказують, що особи пов'язані з цими творіннями ("ДНР" та "ЛНР" - УНІАН) окупують будинки, беруть заручників, стріляють у цивільні літаки, це власне діяльність, яка у нас асоціюється з терористами, але прошу нам дати трохи часу для юридичного аналізу, бо визнання такого статусу мало би дуже конкретні юридичні та практичні наслідки", - сказав міністр.

Він нагадав, що це питання обговорювалося на минулому тижні в Брюсселі, зауваживши, що низка держав-членів Європейського союзу підтримала цю пропозицію озвучену Україною.

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Як повідомляв УНІАН, українська влада звернулася до західних держав визнати самопроголошені у квітні цього року Донецьку та Луганську народні республіки терористичними організаціями після того, як їх представники 17 липня збили пасажирський літак з майже 300 людьми на борту, які прямували з Нідерландів до Малайзії.