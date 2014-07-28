Клімкін підтримує ідею бойкоту чемпіонату світу 2018 року з футболу, що пройде в Росії

Про це йдеться на Twitter-сторінці МЗС України.

«Глава МЗС України підтримав бойкот ЧС-2018 у Росії», - говориться в повідомленні.

При цьому дається посилання на інтерв'ю міністра німецькому виданню Bild, яке передрукувала низка українських ЗМІ.

"Не можна змішувати спорт і політику, але в цьому випадку, очевидно, варто розглянути питання, чи може Росія приймати цей великий захід. Я симпатизую закликам політиків бойкотувати цей чемпіонат світу з футболу", - відзначив Клімкін.

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Як повідомляв УНІАН, 21 липня колишній міжнародний футболіст - голландець Джон ван хет Схіп, який зараз тренує футбольну команду в Австралії, закликав бойкотувати чемпіонат світу з футболу в Росії 2018 року.

23 липня заступник голови фракції Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) у Бундестагу Міхаель Фукс виступив з вимогою забрати у Росії право на проведення чемпіонату світу з футболу 2018 року.

Разом з тим Міжнародна федерація футболу (ФІФА) виступила проти бойкоту чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії.