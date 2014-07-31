Активна фаза АТО може бути завершена раніше, ніж через місяць - начальник Генштабу
09:25, 31 липня 2014Політика
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Активна фаза АТО може бути завершена раніше, ніж через місяць, вважають в Генштабі.
начальник Генштабу Муженко разом з Президентом України Петром Порошенком і міністром оборони Гелетеєм/ Фото: УНІАН
Начальник Генерального штабу генерал-лейтенант Віктор Муженко про це заявив в інтерв'ю журналу Новое время.Читайте такожЗ початку проведення АТО поранені 1434 українських військових
"Я не хотів би називати конкретні терміни, але активна фаза АТО буде завершена в недалекому майбутньому. Я думаю, що... Не хочу загадувати наперед, називати кількість днів і місяців. Напевно, це станеться раніше, ніж через місяць", сказав Муженко, відповідаючи на питання про те, коли завершиться антитерористична операція на сході України.
Повну версію інтерв'ю Муженка читайте у новому випуску журналу Новое время.
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