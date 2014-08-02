Сили АТО звільнили Красногорівку, "донецькі" терористи відрізані від "луганських" (карта)

Дивитися карту у вищій якості.

Сили АТО звільнили Красногорівку та Старомихайлівку.

Про це заявив під час сьогоднішньої прес-конференції в Києві речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

Читайте такожСили АТО звільнили ще чотири населених пункти - ТимчукЗа його словами, військовослужбовці Нацгвардії укріплюють вогневі позиції в районі Антрацита, підтримують порядок, виявляють та нейтралізують залишки бандитських угрупувань у нещодавно звільненому Краматорську.

Також учора українськими військовими було запущено безпілотний літальний апарат для виявлення засобів протиповітряної оборони російських найманців. Після того, як він виконав своє завдання та повертався на базу, бойовики збили його з зенітно-ракетної установки «Бук М-1».

Ймовірно, саме з такої установки професійні найманці збили пасажирський літак «Боїнг – 777».

Також, судячи з карти ситуації на сході України, опублікованої РНБО, донецьке угрупування терористів виявилося відрізаним від решти захопленої бандформуваннями території.