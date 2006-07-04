Луценко оголосив війну одноруким бандитам

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО пропонує провести в Полтаві вилучення неліцензійних ігрових автоматів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив під час робочої поїздки в Полтаву 3 липня.

«Ми в Києві вилучили більше тисячі таких автоматів. Вони кочували з місця на місце. Ніхто не знає, де вони стоять сьогодні, а де стоятимуть завтра. Це скарбничка для грабежу. Київ вже це зробив. Тепер давайте покараємо цих одноруких бандитів тут», - сказав міністр, звертаючись до керівництва обласної міліції.

Ініціативу міністра підтримав губернатор Полтавської області Валерій АСАДЧЕВ.

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