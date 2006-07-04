Луценко оголосив війну одноруким бандитам
10:04, 04 липня 2006Політика
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Ініціативу міністра підтримав Асадчев
Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО пропонує провести в Полтаві вилучення неліцензійних ігрових автоматів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив під час робочої поїздки в Полтаву 3 липня.
«Ми в Києві вилучили більше тисячі таких автоматів. Вони кочували з місця на місце. Ніхто не знає, де вони стоять сьогодні, а де стоятимуть завтра. Це скарбничка для грабежу. Київ вже це зробив. Тепер давайте покараємо цих одноруких бандитів тут», - сказав міністр, звертаючись до керівництва обласної міліції.
Ініціативу міністра підтримав губернатор Полтавської області Валерій АСАДЧЕВ.
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