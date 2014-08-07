Бойові дії на місці катастрофи "Боїнга" поновлять після призупинення пошукових робіт

Як йдеться в переданому УНІАН повідомленні Державної комісії з розслідування катастрофи літака Boeing 777 «Малазійських авіаліній», «експертами робочої групи з проведення розслідування узгоджено, що режим припинення вогню у зоні падіння літака, встановлений президентом України згідно з запитом міжнародних експертів, якого ретельно дотримуються Збройні сили України, не буде діяти до початку другої фази розслідування».

Як повідомляв УНІАН, 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Boeing-777» Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітний-ракетного комплексу «Бук». Усі 298 осіб, які перебували на його борту, загинули.

До України 27 липня прибули міжнародні експерти для участі в розслідуванні падіння збитого літака. При цьому президент України Петро Порошенко оголосив одностороннє припинення вогню в радіусі 20 кілометрів від місця падіння літака.

Однак, експерти, представники ОБСЄ, а також поліцейські з Нідерландів і Австралії, кілька днів не могли потрапити на місце падіння літака через стрілянину.

Читайте такожBBC: Сьогодні в Австралії день скорботи за загиблими у катастрофі "Боїнга"31 липня міжнародним експертам вперше вдалося потрапити на місце катастрофи літака.

Однак, їхня робота постійно переривалася через дії терористів. І 6 серпня Нідерланди вирішили призупинити пошукові роботи на місці катастрофи Boeing "Малайзійських авіаліній" в Україні. За словами прем'єр-міністра країни Марка Рютте, "на даному етапі міжнародним фахівцям небезпечно знаходиться в регіоні, враховуючи погіршення ситуації на сході України". "Тому ми припиняємо діяльність з пошуку тіл і особистих речей жертв авіакатастрофи", - повідомив глава голландського уряду.

Читайте такожНідерландські експерти просять місцевих жителів приносити речі, знайдені на місці падіння "Боїнга"Друга фаза пошуків на місті падіння малайзійського літака Boeing 777 в Донецькій області буде обговорюватись наступного тижня, повідомили у Державній комісії з розслідування катастрофи літака сьогодні, 7 серпня.