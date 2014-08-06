Нідерланди призупиняють роботу на місці катастрофи Boeing-777

Нідерланди призупиняють пошукові роботи на місці катастрофи Boeing "Малайзійських авіаліній" в Україні.

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС, цитуючи прем'єр-міністра країни Марка Рютте.

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За його словами, "на даному етапі міжнародним фахівцям небезпечно знаходиться в регіоні, враховуючи погіршення ситуації на сході України".

"Тому ми припиняємо діяльність з пошуку тіл і особистих речей жертв авіакатастрофи", - повідомив глава голландського уряду.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Boeing-777» Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук».

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Всі 298 осіб, які перебували на його борту, загинули.

Розслідування теракту безпосередньо на місці почалося в п'ятницю, 1 серпня, - туди зміг потрапити 101 міжнародний експерт з Нідерландів та Австралії.