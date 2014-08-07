У Донецьку в результаті обстрілу загинуло 4 мирних жителів, 18 - отримали поранення - ОДА

Про це УНІАН повідомили у Департаменті охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації. станом на 20 годину четверга, 7 серпня.

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«В результаті обстрілу житлових кварталів Донецька сьогодні (станом на 20.00 7 серпня) загинули четверо мирних жителів - один на території міськлікарні №1, один - в Кіровському і двоє - в Петровському районах міста. Крім того, 18 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості», - сказано в повідомленні.