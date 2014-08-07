У Донецьку в результаті обстрілу загинуло 4 мирних жителів, 18 - отримали поранення - ОДА
22:40, 07 серпня 2014Політика
0 0
У Донецьку сьогодні, 7 серпня, в результаті артобстрілу загинули 4 мирних жителів, 18 - отримали поранення.
У Донецьку в результаті обстрілу загинуло 4 мирних жителів, 18 - отримали поранення / УНІАН
Про це УНІАН повідомили у Департаменті охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації. станом на 20 годину четверга, 7 серпня.
Читайте такожЗ Росії завдали 46 ударів із гаубиць по українським прикордонникам, є поранені
«В результаті обстрілу житлових кварталів Донецька сьогодні (станом на 20.00 7 серпня) загинули четверо мирних жителів - один на території міськлікарні №1, один - в Кіровському і двоє - в Петровському районах міста. Крім того, 18 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості», - сказано в повідомленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter