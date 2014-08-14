Порошенко і Меркель обговорили врегулювання ситуації на Донбасі
20:59, 14 серпня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко продовжив телефонні консультації з Федеральним Канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Про це УНІАН повідомили прес-службі Президента України.
REUTERS
Як зазначається в повідомленні, сторони обговорили шляхи врегулювання ситуації на Донбасі.
Порошенко подякував Меркель за її особисті зусилля для встановлення миру та стабільності. «Для українців дуже важливо, що Німеччина та Європейський Союз демонструють солідарність і постійну підтримку», - заявив Президент.
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Також співрозмовники обговорили питання використання фінансової допомоги Німеччини для відновлення інфраструктури Донбасу, говориться в повідомленні.
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