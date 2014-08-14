Порошенко і Меркель обговорили врегулювання ситуації на Донбасі

Як зазначається в повідомленні, сторони обговорили шляхи врегулювання ситуації на Донбасі.

Порошенко подякував Меркель за її особисті зусилля для встановлення миру та стабільності. «Для українців дуже важливо, що Німеччина та Європейський Союз демонструють солідарність і постійну підтримку», - заявив Президент.

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Також співрозмовники обговорили питання використання фінансової допомоги Німеччини для відновлення інфраструктури Донбасу, говориться в повідомленні.