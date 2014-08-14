Для відновлення Донбасу потрібно створити при Кабміні спецорган під контролем ГПУ, СБУ та МВС - депутат

Про це сьогодні під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1» сказав народний депутат (політична партія "УДАР", уродженець Донбасу) Єгор Фірсов.

За його словами, цифри, які озвучують політики щодо потреб у грошах для відновлення життєдіяльності Донбасу, є перевищеними.

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"Тут, за логікою речей, треба створювати при Кабінеті міністрів єдиний орган, який би займався проблемами Донбасу... Треба взяти цей єдиний центр під контроль Генпрокуратури, МВС, СБУ. Інакше, я впевнений, 50% грошей, які виділятимуть на відновлення, будуть розкрадені", - сказав Фірсов.

Він пояснив, що вертикаль влади на Донбасі наразі не змінилася - там працюють люди, які призначалися ще за часів Віктора Януковича, а тому продовжують впливати на ситуацію.

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Тому, як зазначив Фірсов, на даний час є нелогічним надавати Донбасу децентралізовані повноваження. "Якщо ми зараз залишимо Донбасу децентралізацію, він залишиться дотаційним регіоном, оскільки відновлювати самостійно порушену інфраструктуру він буде років 50", - сказав Фірсов.

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