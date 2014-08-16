СБУ перевіряє Ахметова і Єфремова на причетність до фінансування тероризму

Про це в ефірі "5 каналу" повідомив заступник голови СБУ Віктор Ягун, передає Еспресо.TV.

Однак, за його словами, кримінального провадження проти зазначених осіб не ведеться.

"Немає (проваджень, - Ред.), є провадження щодо фінансування терористичної діяльності і в рамках цього перевіряється вся інформація, яка накопичується, в тому числі і по персоналіях, які ви назвали", - додав він.

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Ягун зауважив, що підставою для перевірки стало те, що низка заводів на контрольованій бойовиками території не грабуються і не піддаються обстрілу, тим часом як сусідні будівлі стоять зруйновані.

"Почали розбиратися і зрозуміли, що хтось комусь за щось платить. Фактично такий бізнес на війні", - сказав заступник голови СБУ.

За інформацією СБУ, є імовірність, що частина місцевих олігархів на Донбасі брала участь у фінансуванні тероризму, але це повинно довести слідство і встановити суд.