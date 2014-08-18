Тимчук: Хід АТО змінився не в кращу для української армії сторону
23:53, 18 серпня 2014Політика
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Перекидання найманців і техніки з боку Росії одразу позначилася на ході АТО - не в кращу для української армії сторону
Перекидання найманців і техніки з боку Росії одразу погано позначилася на ході АТО Фото Министерства обороны РФ
Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.
Тимчук наголосив, що в останні дні бойовики різко посилили контратаки одразу за багатьма напрямками.
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"Бойовики різко посилили контратаки одразу за багатьма напрямками. З району н.п.Сніжне їх групи з боями пішли на Степанівку і Маринівку, ідуть постійні атаки наших позицій в районі Савур-Могили. Йдуть запеклі бої за н.п. Ясинувата, Макіївка, Горлівка та ін. А Кремль у цей час перекидає до кордону все нові "Гради"", -написав він.
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