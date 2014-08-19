У НАТО заявляють, що Росія продовжує озброювати бойовиків на сході України

В НАТО спростовують заяву російської сторони про начебто непричетність до постачання зброї та обладнання бройовикам в Україні та знову закликають припинити такі постачання відвести війська від українського кордону.

Так власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі прокоментували у штаб-квартирі Альянсу заяву прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова про те, що Росія не має жодного відношення до постачання зброї та обладнання терористам на сході Украіни.

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"Підтримка Росією сепаратистів триває. День за днем ми бачимо докази підривної російської присутності в Україні. Ми, як і раніше, закликаємо Росію зробити відповідальний вибір: відвести війська, зупинити потік зброї і бойовиків через кордон, припинити підтримувати сепаратистів і вступити у справжній діалог, який приведе до справжньої деескалаціі", - заявили в НАТО.

Як відомо, Пєсков заявив, що Росія не постачає бойовикам військову техніку. Так він відреагував на заяву "голови уряду ДНР" Олександра Захарченка про те, що бойовики «ДНР» отримали військову техніку з Росії.