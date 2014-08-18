Під прикриттям "гуманітарки" РФ створює коридор для постачання зброї бойовикам - Турчинов

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів сьогодні під час спільної прес-конференції спікерів парламентів країн NB-8 у м. Паланга (Литовська Республіка), повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

За словами Турчинова, представники Росії, спекулюючи навіть на гуманітарній допомозі, вдаються до провокацій. Він пояснив, що російський гуманітарний конвой - «більш «фейковий» формат, основна частина якого складається з води та солі».

«На сході немає проблеми з водою, і саме в Донецькій області, в Артемівську, видобувають найбільшу кількість солі в Європі», - сказав він.

Читайте такожОБСЄ огляне російську гуманітарку 18-19 серпня - РНБОКерівник парламенту наголосив, що формат «гуманітарної допомоги», яку пропонує Росія, не враховує проблем сходу, а створюється виключно для постачання зброї бойовикам. «Оце формат їхньої гуманітарної допомоги. Це допомога смерті», - підсумував він, додавши, що цим «фіговим листком» Росія не зможе прикрити свою агресію.