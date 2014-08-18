Під прикриттям "гуманітарки" РФ створює коридор для постачання зброї бойовикам - Турчинов
Голова Верховної Ради Олександр Турчинов заявляє, що під прикриттям гуманітарної допомоги Росія хоче зробити коридор, щоб постачати терористам танки, системи залпового вогню та зброю, якою знищують українців.
Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів сьогодні під час спільної прес-конференції спікерів парламентів країн NB-8 у м. Паланга (Литовська Республіка), повідомили УНІАН у прес-службі ВР.
За словами Турчинова, представники Росії, спекулюючи навіть на гуманітарній допомозі, вдаються до провокацій. Він пояснив, що російський гуманітарний конвой - «більш «фейковий» формат, основна частина якого складається з води та солі».
«На сході немає проблеми з водою, і саме в Донецькій області, в Артемівську, видобувають найбільшу кількість солі в Європі», - сказав він.
Читайте такожОБСЄ огляне російську гуманітарку 18-19 серпня - РНБОКерівник парламенту наголосив, що формат «гуманітарної допомоги», яку пропонує Росія, не враховує проблем сходу, а створюється виключно для постачання зброї бойовикам. «Оце формат їхньої гуманітарної допомоги. Це допомога смерті», - підсумував він, додавши, що цим «фіговим листком» Росія не зможе прикрити свою агресію.