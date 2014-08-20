Яценюк вважає, що терористи цілеспрямовано знищують інфраструктуру Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив на засіданні уряду.

“За нашими даними, терористи, вогонь яких коригується з боку Росі, точково б`ють по найбільш важливих об`єктах інфраструктури: по шахтах, електростанціях, по ТП (трансформаторні підстанції - УНІАН), по електромережах, залізниці, мостах, комунікаціях. Щохвилини умисно наносяться мільйонні збитки Україні. Це сплановані акції, щоб нас задушити економічно. Росія усвідомлює, що на відновлення Донбасу вже будуть не мільярди гривень, а мільярди доларів”, - сказав Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, 19 серпня Яценюк заявив, що збитки від бойових дій, що наразі тривають на сході України, можуть сягнути 8 млрд дол.

«Ми говорили про те, що Україні потрібно 8 млрд грн (на відновлення інфраструктури сходу – УНІАН), але як би не вийшло так, що потрібно буде 8 млрд дол. Іде цільова атака на країну, вбивають людей», - сказав глава уряду.