У купол соборної мечеті Донецька влучив снаряд

Як повідомляє Релігійно-іфнормацінй служба України, муфтій ДУМУ «Умма» Саїд Ісмагілов заявив, що в результаті бойових дій у купол соборної мечеті Донецька влучив артилерійський снаряд.

«Оскільки купол суцільнолитий, то, мабуть, доведеться міняти весь. Ну це після війни фахівці оцінять. Добре, що не обвалився, і добре, що не потрапили в мінарет. Якби звалився мінарет, то він би і купол проломив, і стіни», – пише муфтій на своїй Фейсбук сторінці.

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Мечеть розташована в районі аеропорту, який постійно обстрілюється. Тому від самого початку бойових дій її зачинено.

Довідка: Офіційне відкриття мечеті «Ахать Джамі» відбулося 3 вересня 1999 року. Мечеть «Ахать-Джамі» була першою, побудованою в Донбасі, після неї були зведені мечеті в Торезі (2000), Шахтарську (2001)], Свердловську (2002), Алчевську (2003), Горлівці, Стаханові, Маріуполі (2007), Антрациті, Луганську (2010).

Мечеть «Ахать-Джамі» є місцем масового святкування Курбан-байраму мусульманами Донецька.