У Донецьку внаслідок артобстрілів загинули дев'ять мирних жителів

Про це повідомляє сайт Донецької міськради.

«У першій половині дня були артобстріли в Петровському (селище шахти Трудівська) і Київському районі (вул. Поліграфічна) міста. На жаль, є жертви серед мирного населення. 7 людей загинули в Петровському районі, 2 - у Київському, 13 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що снаряд влучив у донецьку мечеть.