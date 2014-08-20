У Донецьку внаслідок артобстрілів загинули дев'ять мирних жителів

20:00, 20 серпня 2014
Політика
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У Донецьку внаслідок артобстрілів сьогодні загинули 9 мирних жителів.

REUTERS

Про це повідомляє сайт Донецької міськради.

«У першій половині дня були артобстріли в Петровському (селище шахти Трудівська) і Київському районі (вул. Поліграфічна) міста. На жаль, є жертви серед мирного населення. 7 людей загинули в Петровському районі, 2 - у Київському, 13 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що снаряд влучив у донецьку мечеть.

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