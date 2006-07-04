Ульянченко піде мирно, якщо Жовтяка поновлять

Віра УЛЬЯНЧЕНКО не звертатиметься до суду, якщо на посаді голови Київської обласної державної адміністрації буде поновлено Євгена ЖОВТЯКА.

Про це вона заявила сьогодні в ході своєї зустрічі з пресою, яку провела в кабінеті голови КОДА.

Як передає кореспондент УНІАН, В.УЛЬЯНЧЕНКО повідомила, що сьогодні відбулося її представлення апарату облдержадміністрації і вона приступила до виконання своїх обов’язків як голова Київської обласної державної адміністрації відповідно до Указу Президента України. В.УЛЬЯНЧЕНКО сказала, що її офіційне представлення як голови КОДА відбудеться ближчим часом на зборах активу області.

„А сьогодні я приступила до виконання своїх обов’язків як голова КОДА. Є Указ Президента про моє призначення, він діє, я знаходжусь у цьому приміщенні згідно Указу”, - сказала вона.

В.УЛЬЯНЧЕНКО повідомила, що провела нараду з заступниками голови КОДА, начальниками управлінь. Вона сказала, що не призначатиме нових заступників голови КОДА, поки не закінчаться судові розгляди позову Є.ЖОВТЯКА щодо його поновлення на роботі. „Поки працюватиму з тим складом адміністрації, який є”, - зазначила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Відповідаючи на запитання про обставини свого входження у кабінет голови КОДА, В.УЛЬЯНЧЕНКО сказала, що не займалася зламом дверей, але коли прийшла, то ключів в адміністрації не знайшлося. За її словами, „були викликані слюсарі, і я зайшла в кабінет, вже тоді, коли він був відчинений”.

„Я не вважаю, що це особиста квартира Євгена Дмитровича (Є.ЖОВТЯКА – УНІАН), я зайшла до службового кабінету, не порушивши жодного пункту закону” – сказала вона.

В.УЛЬЯНЧЕНКО зазначила, що вона звільнить посаду голови Київської обласної державної адміністрації, якщо буде Указ Президента про поновлення Є.ЖОВТЯКА на роботі, або відповідне рішення виконавчої служби.

„Я поважаю його право відстоювати себе на цій посаді. Коли ЖОВТЯКА буде відновлено на посаді згідно закону, коли буде видано Указ про його поновлення, я поважатиму це рішення Президента. Я не буду звертатися до суду” – сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня цього року Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом звільнив Є.ЖОВТЯКА з посади голови Київської облдержадміністрації. Причини звільнення в указі названі не були.

Є.ЖОВТЯК заявив, що Президент не отримує достовірної інформації про ситуацію в Київській області. “Всі спроби зустрітися з ним, щоб поінформувати про якісь питання, розбивалися об бастіон однобічного, неправдивого і тенденційного інформування, вибудованого довкола Президента його радником Олександром ТРЕТЬЯКОВИМ”, - сказав Є.ЖОВТЯК.

Вважаючи своє звільнення незаконним, Є.ЖОВТЯК подав позов до суду.

16 червня Києво-Святошинський районний суд задовольнив позов Є.ЖОВТЯКА до глави держави і скасував указ Президента України від 24 травня, поновивши його на посаді. Однак того ж дня на сайті глави держави з’явився указ В.ЮЩЕНКА про призначення Віри УЛЬЯНЧЕНКО головою Київської обласної державної адміністрації.