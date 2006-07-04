Позачерговий з’їзд ППСУ виключив Зінченка з лав партії

Позачерговий з’їзд Партії патріотичних сил України достроково припинив повноваження глави партії Олександра ЗІНЧЕНКА і виключив його з лав партії.

Про це у вівторок повідомили заступник голови Партії патріотичних сил України В’ячеслав НЕГОДА і член політради партії Сергій ДЕНИСЕНКО, передає ProUA.

В.НЕГОДА повідомив, що позачерговий з’їзд партії відбувся в суботу, 1 липня. На ньому були присутні делегати від 17 партійних організацій (для легітимності з’їзду достатньо 14-ти - уточнив В.НЕГОДА). Делегати з’їзду також виключили з лав партії низку членів, які «проводили відверто розкольницьку політику».

За словами В.НЕГОДИ, партійці звинуватили О.ЗІНЧЕНКА в порушенні статуту партії, в самоусуненні від керівництва ППСУ, в тому, що він «не займався будівництвом партії». «Для ЗІНЧЕНКА партія мала більше значення, ніж він - для партії», - сказав заступник голови ППСУ.

Партійці звинуватили О.ЗІНЧЕНКА у відсутності «належної ініціативи і професіоналізму в питанні створення на базі ППСУ виборчого блоку з іншими партіями».

За словами В.НЕГОДИ, О.ЗІНЧЕНКУ як керівникові партії можна поставити оцінку «незадовільно». Він відзначив, що для партії не було принциповим питанням проходження до парламенту. Під час парламентської кампанії партія хотіла «заявити про себе», про свої цілі і завдання і не мала «ілюзій щодо результатів виборів», підкреслив В.НЕГОДА.

17 червня відбулися засідання президії і політради Партії патріотичних сил України, на яких було ухвалено рішення про дострокове припинення повноважень голови партії О.ЗІНЧЕНКА. Як повідомив глава секретаріату партії Михайло КОВЕРЖЕНКО, за це рішення проголосували більше ніж 2/3 членів президії і політради партії.

Прес-служба О.ЗІНЧЕНКА, у свою чергу, заявила, що інформація про його усунення з поста глави ППСУ не відповідає дійсності.

Довідка УНІАН. Партія патріотичних сил України зареєстрована 25 березня 2005 р. О.ЗІНЧЕНКО був обраний головою партії 22 жовтня 2005 року. На виборах до Верховної Ради в березні поточного року партія йшла самостійно і посіла 30 місце (серед 45 партій і блоків).