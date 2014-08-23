Яценюк обговорив з Меркель російську агресію та енергетичну безпеку

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, про це прем’єр сказав на зустрічі з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, яка прибула до України з візитом.

Глава уряду обговорив з канцлером питання стабілізації ситуації на сході України та відновлення територій, що постраждали від керованих Росією терористів.

Яценюк і Меркель відзначили важливість рішучої консолідованої відповіді Європейського Союзу на російську агресію та намагання Кремля дестабілізувати політичну та економічну ситуацію в Україні.

Прем’єр-міністр України наголосив на незворотності європейського вибору українського народу та у цьому контексті підтвердив важливість ратифікації Верховною Радою Угоди про асоціацію з Європейським Союзом вже у вересні.

«Ми погодилися на технічні консультації з російською стороною щодо імплементації Угоди в частині створення зони вільної торгівлі з ЄС, однак ми не почули від Росії переконливих аргументів щодо будь-яких наслідків для російської економіки», - зазначив Яценюк.

Глава уряду також обговорив з канцлером Німеччини питання енергетичної безпеки.

«В Україні вітатимуть участь німецьких енергетичних концернів у розвитку української енергетичної інфраструктури», - наголосив прем’єр-міністр.

Яценюк привітав рішення німецького уряду щодо виділення додаткових коштів на соціальні потреби людей, які постраждали від дій керованих Росією терористів.

Прем’єр також обговорив із Меркель практичні аспекти використання анонсованої сьогодні допомоги Україні у розмірі 500 млн євро.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 серпня, президент України Петро Порошенко на спільній прес-конференції з Меркель у Києві заявив, що в середині вересня внесе до Верховної Ради на ратифікацію Угоду про асоціацію з Європейським Союзом.

Своєю чергою Меркель повідомила, що Україна отримає 500 млн євро гуманітарної допомоги на відновлення Донбасу.