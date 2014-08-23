Порошенко анонсував “план Меркель” з відновлення Донбасу - сподівається на 500 млн євро

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко сказав на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Києві.

“Я хочу подякувати Німеччині за рішення започаткувати спеціальний фонд, який буде проголошений на донорській конференції у середині вересня в Європейському Союзі, де будуть надані 500 млн євро на відновлення інфраструктури Донбасу”, - сказав президент.

За словами Порошенка, свого часу для повоєнної Німеччини було ініційовано план Маршалла.

“Сьогодні я можу сказати про початок “плану Меркель” по відновленню інфраструктури Донбасу”, - сказав президент.

Читайте такожПорошенко та Меркель зустрілись у КиєвіЯк зауважив Порошенко, сьогодні відбудеться зустріч Меркель з представниками органів місцевого самоврядування України, на якій буде обговорено допомогу Євросоюзу для зміцнення місцевого самоврядування та децентралізації влади, підтримки конституційної реформи, що сприятиме зміцненню української незалежності.

Читайте такожОбама і Меркель стривожені діями Росії в Україні “Я впевнений у тому, що ці конкретні, практичні речі, які сьогодні досягнуті під час цієї зустрічі, є важливою допомогою Україні”, - сказав Порошенко.