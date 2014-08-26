Луценко вимагає, аби Путін забрав з України полонених військових РФ

Про це політик написав на своїй сторінці в Фейсбук напередодні зустрічі Президента Петра Порошенка з російським лідером.

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"У полон захоплена бойова машина десанту і російські військовослужбовці в / ч 71211, 331 полку 98 дивізії, що дислокується в Костромі. Списати кров на так званих ополченців вже не вийде. Саме Путін повинен забрати своїх полонених і припинити агресію", - написав Луценко.