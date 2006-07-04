Роберто Карлос залишає збірну Бразилії

Бразильський захисник Роберто Карлос, який виступав за свою збірну на чемпіонаті світу в Німеччині, оголосив про закінчення кар`єри в національній команді. Бразилія програла Франції в 1/4 фіналу (0:1), причому головним винуватцем вирішального голу багато хто назвав саме Роберто Карлоса - французький форвард Тьєрі Анрі забивав з його зони (лівий фланг оборони).

Роберто Карлос грав на трьох чемпіонатах світу. В 1998 році у Франції бразильці дійшли до фіналу, але поступилися господарям (0:3), а захисника впродовж всього турніру критикували за помилки в обороні. Коли Зінедін Зідан забивав один з двох своїх голів у вирішальному матчі, м`яч проскочив між ніг у Роберто Карлоса, що захищав кут воріт при подачі кутового.

У 2002 році в Японії і Кореї він разом зі своєю збірною став чемпіоном світу і був одним з лідерів команди. Матч 1/4 фіналу ЧМ-2006 став для Роберто Карлоса 125-м (і останнім) за бразильську збірну. Крім ЧМ-2002 з нею він двічі вигравав Кубок Америки (1997 і 1999), а також Кубок конфедерацій (1997).

На клубному рівні захисник набув популярності, виступаючи за "Палмейрас", а в 1996 році перебрався у міланський "Інтер". В Італії Роберто Карлос відіграв один сезон, після чого уклав контракт з мадридським "Реалом". З цією командою він виграв всі можливі клубні трофеї, ставши, зокрема, триразовим переможцем Ліги чемпіонів (1998, 2000 і 2002).

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