РНБО: терористи обстріляли бійців сил АТО снарядами з сльозогінною речовиною

Про це заявив речник РНБО Андрій Лисенко, передає радіо "Свобода". «26 та 27 серпня позиції сил АТО в районі Новоазовська були обстріляні з установок залпового вогню «Град».

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Помічено, що під час вибухів їх снарядів виділялася невідома речовина, яка викликала сльозогінність. За попереднім аналізом, це може бути наслідком згоряння застарілого твердого ракетного палива, яке використовується у 220 мм реактивних некерованих снарядах», – зазначив Андрій Лисенко.