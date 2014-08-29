РНБО: терористи обстріляли бійців сил АТО снарядами з сльозогінною речовиною
20:50, 29 серпня 2014Політика
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Бойовики обстріляли сили АТО з «Градів», під час вибухів снарядів яких, виділялася сльозогінна речовина.
Лисенко розповів з чого стріляли по українських військових / фото УНИАН
Про це заявив речник РНБО Андрій Лисенко, передає радіо "Свобода". «26 та 27 серпня позиції сил АТО в районі Новоазовська були обстріляні з установок залпового вогню «Град».
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Помічено, що під час вибухів їх снарядів виділялася невідома речовина, яка викликала сльозогінність. За попереднім аналізом, це може бути наслідком згоряння застарілого твердого ракетного палива, яке використовується у 220 мм реактивних некерованих снарядах», – зазначив Андрій Лисенко.
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