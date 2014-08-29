З початку АТО загинули 789 українських військових

Впродовж останньої доби в зоні АТО загинули 10 і поранені 30 військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

Читайте такожЗа даними ООН, з початку війни на Донбасі загинули більше 2,5 тисяч осіб

За його словами, всього з початку антитерористичної операції на сході України загинули 789 військових.