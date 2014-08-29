З початку АТО загинули 789 українських військових

14:04, 29 серпня 2014
Політика
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За останню добу в зоні проведення АТО загинули 10 українських бійців.

REUTERS

Впродовж останньої доби в зоні АТО загинули 10 і поранені 30 військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

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За його словами, всього з початку антитерористичної операції на сході України загинули 789 військових.

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