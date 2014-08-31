Маріупольські металурги виготовили протитанкових їжаків для захисту міста
14:27, 31 серпня 2014Політика
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В'їзд до Маріуполя продовжують зміцнювати.
Жителі Маріуполя продовжують зміцнювати в'їзд до міста / 0629.com.ua
Сьогодні, 31 серпня, у Маріуполі тривають роботи зі зміцнення блокпостів, розташованих на в'їздах до міста.
Про це повідомляє сайт Маріупольської міськради.
"Так, станом на 12:00 металургами комбінатів Групи Метінвест виготовлені і підвезені протитанкові їжаки, а також сляби для зміцнення позицій українських військових", - наголошується в повідомленні.
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Як і раніше, працює техніка і працівники комунальних підприємств міста, добровольці.
Безпосередньо на місці координує хід робіт міський голова Юрій Хотлубей.
Відео Сергій Ваганов
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