Маріупольські металурги виготовили протитанкових їжаків для захисту міста

Сьогодні, 31 серпня, у Маріуполі тривають роботи зі зміцнення блокпостів, розташованих на в'їздах до міста.

Про це повідомляє сайт Маріупольської міськради.

"Так, станом на 12:00 металургами комбінатів Групи Метінвест виготовлені і підвезені протитанкові їжаки, а також сляби для зміцнення позицій українських військових", - наголошується в повідомленні.

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Як і раніше, працює техніка і працівники комунальних підприємств міста, добровольці.

Безпосередньо на місці координує хід робіт міський голова Юрій Хотлубей.