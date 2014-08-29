Мешканці Донбасу не збираються тікати вдруге і не віддадуть Маріуполя - польський журналіст

Як передає кореспондент УНІАН, про це польський журналіст Павел Пєньонжек, котрий знаходиться у Маріуполі, заявив в ефірі телеканалу TVN24 BiS.

"Другий раз втікати не будуть та цього міста не віддадуть", - сказав журналіст, описуючи настрої людей, з якими йому вдалося поспілкуватися.

Пєньонжек зазначив, що мешканці міста відчувають загрозу та бояться повторення в Маріуполі того, що зараз діється у Донецьку та Луганську, але не панікують.

Більше того, частина з них організовується та помагає військовослужбовцям укріплювати оборонні позиції.

"Дві години вже стоїмо біля блокпосту на східному виїзді з Маріуполя. Дорога на Новоазовськ. Люди самоорганізуються. Приїхали волонтери, які копають протитанкові рови. Крута акція, правда?", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожКомбат «Азова» пропонує створити оборонну лінію перед Маріуполем Журналіст додав, що частина жителів виїхала з міста та зауважив, що у самому Маріуполі не видно сконцентрованої великої кількості військової техніки.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня підрозділи російської регулярної армії захопили місто Новоазовськ, що знаходиться поблизу Маріуполя.

Експерти зазначили, що таким чином росіяни пробують пробити "коридор" з території Росії до окупованого нею у березні Криму, а також відволікти частину української армії від бойових дій у Донецькій та Луганській областях.

Україна заявила про неприховану агресію росіян та закликала західний світ відреагувати на неї.