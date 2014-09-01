На сьогоднішніх переговорах у Мінську будуть присутні бойовики "ДНР" - ЗМІ

Сьогодні, 1 вересня, контактна група з вирішення кризи на Сході України планує провести засідання в Мінську.

Контактна група складається з представників Росії, України і ОБСЄ. Як повідомляє російське агентство "ИТАР-ТАСС", на зустрічі будуть присутні бойовики терористичного угруповання "ДНР". Нагадаємо, попередня зустріч в Мінську відбулася 26 серпня. Світові ЗМІ назвали її практично безрезультатною.

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