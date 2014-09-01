Українськи силовики відремонтували трофейний БМД псковських десантників (фото)

Про це йдеться у повідомленні прес-служби штабу АТО у соцмережі.

"Весь комплекс ремонтних заходів відбувається в бойових умовах. Для виконання завдань ремонтний підрозділ забезпечений усім необхідним устаткуванням, спеціальною технікою, запчастинами та обладнанням. Діагностика та ремонт однієї одиниці тривають від одного до трьох днів", - повідомляють у штабі.

Силами штатного ремонтного підрозділу проводиться ремонт військової техніки для підрозділів, які виконують завдання у визначених районах. При виявлені більш серйозних несправностей бойові машин евакуюють до ремонтно-відновлюваних підрозділ.Читайте такожВійськовий журналіст показав захоплену на Донбасі російську БМД-2 (фоторепортаж)

Також десантники відремонтували та поставили у стрій захоплену у терористів бойову машину десанту, яка належала Псковським «колегам».