ГПУ призначила прокурора Криму

Інформація про відповідне призначення розміщена на сайті Генеральної прокуратури України (ГПУ), передає радіо "Свобода". До цього Василь Синчук 3 дні пропрацював прокурором Полтавської області.

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До анексії Криму Росією прокурором автономії був В'ячеслав Павлов, який відмовився підкоритися незаконній владі Криму. Виконувати обов'язки "прокурора" Криму була призначена Наталія Поклонська, яка в подальшому була "затверджена" на цій посаді російською владою.