Порошенко: Український бойовий дух сильніший, ніж в окупантів

23:03, 01 вересня 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенко у понеділок ввечері провів розширене засідання Генерального штабу Збройних Сил України.

Порошенко Петр / Фото УНИАН

Про це повідомляє прес-служба президента.

Під час засідання заслухали доповіді керівників військових підрозділів щодо ситуації у Донецькій та Луганській областях і реагування на пряму збройну агресію.

"Ситуація важка, але український бойовий дух сильніший, ніж в окупантів. Ми захищаємо власну землю", - заявив Порошенко.

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У засіданні Генштабу також взяли участь прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк та голова Верховної Ради Олександр Турчинов.  

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