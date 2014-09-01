Порошенко: Український бойовий дух сильніший, ніж в окупантів
23:03, 01 вересня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко у понеділок ввечері провів розширене засідання Генерального штабу Збройних Сил України.
Порошенко провів розширене засідання Генштабу / Фото УНИАН
Про це повідомляє прес-служба президента.
Під час засідання заслухали доповіді керівників військових підрозділів щодо ситуації у Донецькій та Луганській областях і реагування на пряму збройну агресію.
"Ситуація важка, але український бойовий дух сильніший, ніж в окупантів. Ми захищаємо власну землю", - заявив Порошенко.
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У засіданні Генштабу також взяли участь прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк та голова Верховної Ради Олександр Турчинов.
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