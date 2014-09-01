Порошенко: Український бойовий дух сильніший, ніж в окупантів

Про це повідомляє прес-служба президента.

Під час засідання заслухали доповіді керівників військових підрозділів щодо ситуації у Донецькій та Луганській областях і реагування на пряму збройну агресію.

"Ситуація важка, але український бойовий дух сильніший, ніж в окупантів. Ми захищаємо власну землю", - заявив Порошенко.

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У засіданні Генштабу також взяли участь прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк та голова Верховної Ради Олександр Турчинов.