Бойовики не припинять вогонь на Донбасі, поки там є "карателі"

Про це РИА Новости повідомили в терористичній організації "ДНР".

Бойовики вважають, що Президент України Петро Порошенко не контролює українських силовиків і вони не виконають його наказ щодо припинення вогню.Читайте такожУ Кремлі заявили, що точки зору Порошенка і Путіна на можливі шляхи виходу з кризи значно співпали

Крім цього, в "ДНР" не знають про домовленості з приводу припинення вогню.

"Армія ДНР не припинить вогонь як мінімум до тих пір, поки на Донбасі знаходяться карателі", - сказав керівник міжнародної інформаційної служби бойовиків Владислав Бриг.

Президент України Петро Порошенко і президент РФ Володимир Путін домовилися про режим повного припинення вогню на Донбасі.