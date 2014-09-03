Бойовики не припинять вогонь на Донбасі, поки там є "карателі"
12:13, 03 вересня 2014Політика
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Бойовики не збираються припиняти вогонь, не дивлячись на домовленості президентів України та Росії.
REUTERS
Про це РИА Новости повідомили в терористичній організації "ДНР".
Бойовики вважають, що Президент України Петро Порошенко не контролює українських силовиків і вони не виконають його наказ щодо припинення вогню.Читайте такожУ Кремлі заявили, що точки зору Порошенка і Путіна на можливі шляхи виходу з кризи значно співпали
Крім цього, в "ДНР" не знають про домовленості з приводу припинення вогню.
"Армія ДНР не припинить вогонь як мінімум до тих пір, поки на Донбасі знаходяться карателі", - сказав керівник міжнародної інформаційної служби бойовиків Владислав Бриг.
Президент України Петро Порошенко і президент РФ Володимир Путін домовилися про режим повного припинення вогню на Донбасі.
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