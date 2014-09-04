Біля ВР проходить акція з вимогою люстрації

Як передає кореспондент УНІАН, загалом у акції беруть участь близько 300 людей.

Частина з них стоїть біля паркану будинку ВР на проїжджій частині вулиці Грушевського. Вони тримають прапори партії “Воля”.

Читайте такожВ Україні ліквідують 20% центральних органів влади

Більша частина мітингувальників - на площі Конституції перед входом до ВР. Вони тримають прапори із символікою Правого сектора, “Блоку лівих сил України” та прапори України.

Також вони вигукують гасла та тримають плакати із написами: “відсотковий бар'єр — завада люстрації” та “Майдан не простить! Майдан вимагає!” тощо.

Перед входом до парламенту вишикувалися гвардійці Нацгвардії, які стежать за дотриманням порядку.