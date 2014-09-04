Біля ВР проходить акція з вимогою люстрації
10:27, 04 вересня 2014Політика
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Біля будівлі Верховної Ради проходить акція за люстрацію у владі.
Люди вимагають люстрації / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, загалом у акції беруть участь близько 300 людей.
Частина з них стоїть біля паркану будинку ВР на проїжджій частині вулиці Грушевського. Вони тримають прапори партії “Воля”.
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Більша частина мітингувальників - на площі Конституції перед входом до ВР. Вони тримають прапори із символікою Правого сектора, “Блоку лівих сил України” та прапори України.
Також вони вигукують гасла та тримають плакати із написами: “відсотковий бар'єр — завада люстрації” та “Майдан не простить! Майдан вимагає!” тощо.
Перед входом до парламенту вишикувалися гвардійці Нацгвардії, які стежать за дотриманням порядку.
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