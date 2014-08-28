Люстрацію слід розуміти як професіоналізацію і антикорупціалізацію - депутат

«На жаль, сьогодні в Україні розмови про необхідність люстрації набули дещо провокативного характеру – дехто уявляє собі люстрацію як косу, якою слід «викосити» цілі покоління державних службовців. Але ж очевидно, що чимало державних службовців, навіть і на високих посадах, незалежно від періоду перебування там, є не політично заангажованими фігурами, а просто державними менеджерами, без яких держава не може успішно виконувати свої функції. Досвід і знання не приходять за один рік – для цього потрібно більше часу. Тотальна люстрація може тільки нашкодити», – зазначив О.Домбровський в ефірі телеканалу ВІНТЕРА.

На думку парламентарія, ефективний державний службовець є великим надбанням держави і не повинен належати до будь-якої політичної партії. Аналогічну думку має й голова Вінницької ОДА Анатолій Олійник.

«Люстрацію слід розуміти, передусім, як процес професіоналізації та антикорупціалізації кадрів. На рівні районів є чимало державних службовців, які чесно працювали за будь-якого президента і за будь-якої правлячої партії, отримуючи зарплату у дві тисячі гривень. Такі люди повинні залишитися у владі. Лише тоді, коли корупційні дії чиновника доведено, його слід люструвати. За таке проведення люстрації я готовий голосувати», – зауважив О.Домбровський.

Нагадаємо, народний депутат Олександр Домбровський у Верховній Раді голосував за законопроект «Про очищення влади», який також називають Законом про люстрацію.