Порошенко анонсував двостороннє припинення вогню у п’ятницю, після 14:00

У консультації взяли участь президент США Барак Обама, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель, британський прем’єр-міністр Девід Кемерон, президент Франції Франсуа Олланд та глава італійського уряду Маттео Ренці.

Західні партнери висловили наміри підтримки України, зокрема у безпековій сфері, в тому числі з боку НАТО, заявив Порошенко в інтерв’ю.

Президент також допустив рішення про двостороннє припинення вогню в разі досягнення контактною групою згоди щодо мирного плану.

Читайте такожПорошенко пообіцяв не дати політиканам "грати у війну", тому що народ хоче миру"В п’ятницю о 14:00 має бути відбутися засідання тристоронньої контактної групи, на якій має бути підписано документ, який передбачає етапність запровадження мирного плану. І першим елементом в ньому буде припинення вогню", - сказав Порошенко.

Він також додав, що імплементація мирного плану може розпочатись уже завтра.