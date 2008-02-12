Україна з четверга почне розраховуватися з боргами перед Газпромом (доповнено)

Президенти України Віктор ЮЩЕНКО і Росії Володимир ПУТІН домовилися, що Україна з 14 лютого почне гасити «газові» борги за листопад-грудень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президенти повідомили сьогодні на прес-конференції в Москві.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО сказав, що, починаючи з четверга, Україна гаситиме заборгованість, яка склалася за листопад-грудень минулого року. При цьому він підкреслив, що сторони домовилися, що ціна 179,5 долара буде збережена на 2008 рік. Також Президент України дав зрозуміти, що сторони домовилися про існуючу схему постачання.

У свою чергу, В.ПУТІН нагадав, що раніше був підписаний контракт, згідно з яким, у разі якогось дефіциту газу «Газпром» зобов`язується відшкодувати цей дефіцит. При цьому він підкреслив, що платити за цей газ необхідно за європейськими цінами. «Я сподіваюся, що ці домовленості будуть реалізовані», - сказав В.ПУТІН.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» заявив, що заборгованість України за поставлений російський газ з 1 січня 2008 р. наближається до 500 млн. дол., а загальний прострочений борг за постачання газу досяг вже 1,5 млрд. дол.

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО 11 лютого заявила, що уряд має у своєму розпорядженні фінансові кошти для погашення заборгованості за постачання газу в листопаді-грудні 2007 року за ціною 2007 року, а не 2008, як вимагає компанія «РосУкрЕнерго». Ми готові розрахуватися з компанією «УкрГаз-Енерго», якщо вона пред`явить акти на основі цін 2007 року», - зазначила вона.

Минулого року Україна купувала газ за ціною 130 дол. за 1 тис. кубометрів.