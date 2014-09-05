Порошенко заявив, що заручників можуть звільнити вже завтра

Президент України Петро Порошенко говорить, що в рамках імплементації мирного плану заручники будуть звільнені найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Ньюпорті, коментуючи результати засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську та домовленість при припинення вогню.

Читайте такожПорошенко заявив, що поділяє відповідальність за режим перемир'я з Путіним

«Ми очікуємо, що у найближчому майбутньому будуть звільнені заручники, скоріш за все, це має статися завтра, і ми готові зробити значні кроки, включаючи децентралізацію влади, особливо окремих частин Донецьку та Луганську щодо економічної свободи, гарантувати права на використання будь-якої мови на цій території та захист культурних традицій, включаючи амністію, тобто все, що зазначено в моєму мирному плані», - сказав український президент.

При цьому він зазначив, що дуже задоволений результатами саміту НАТО.

«Дуже символічно, що це припинення вогню сталося під час саміту», - додав він.