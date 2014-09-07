До Маріуполя стягнуті додаткові війська - Аваков

Про це написав глава МВС Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook після російської атаки на околицях міста.

"Маріуполь є і буде українським. Зараз зміцнюється. Туди підведені додаткові війська. В тому числі 1-а Оперативна бригада Нацгвардії. Не треба панікувати - рішучість і готовність відстояти Маріуполь повна", - написав він.

Читайте такожШтаб оборони Маріуполя: ситуація під контролем, стрілянина затихлаЗа його словами, росіяни зробили як мінімум 16 пострілів з "Граду".

"А ті 16 пострілів градом з російської території, що близько години тому були зафіксовані - скотство і порушення режиму припинення вогню з боку росії. Ви здивовані, що путін віроломний? Це не скасовує нашої рішучості відстояти Маріуполь!", - заявив Аваков.