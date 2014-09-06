Російські війська порушили перемир'я й обстріляли околиці Маріуполя

Про це повідомляє місцеве видання 0629 з посиланням на очевидців.

У штабі оборони Маріуполя заявили, що станом на 00:20 стрілянина припинилася, ситуація під контролем.

Станом на пів на першу користувачі соцмереж повідомляють, що горить школа №69.

Станом на 23.43 горіли будівлі біля автозаправки "ТНК" на "Східному" і була чути автоматну стрілянина.

Через кілька хвилин заправка "ТНК" вибухнула. Загорілися станція "швидкої допомоги" і АТП.

Раніше близько 22.30 в мікрорайоні "Східному" в Маріуполі стали чути залпи важких знарядь.

Як пояснили в прес-службі батальйону "Азов", військові дії відбуваються в районі селища Широкіно. По українських позиціях стріляють російські війська, українці у відповідь не стріляють.

Читайте такожКомандир "Азова" каже, що біля Маріуполя зосереджено багато техніки противникаВ батальйоні підкреслили, що небезпеки для Маріуполя немає. Найімовірніше, бойовики намагаються залякати українців.

Раніше сьогодні вдень прес-служба "Азова" офіційно заявила, що Маріуполь та селище Широкіно перебувають під контролем української армії. ДНР контролює Новоазовськ.

Близько 23.00 батальйон "Азов" повідомив на своїй сторінці у "Фейсбук", в околицях Маріуполя стріляють "Гради".